Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, các tỉnh thành chuẩn bị ứng phó

Áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông đầu tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/12), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippin.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc chiều ngày 6/12.

Dự báo đến 13 giờ ngày 07/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15 km/h. Tâm ở vị trí 11,70°N – 123,20°E, thuộc khu vực miền Trung Philippines. Cường độ gió đạt cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mạnh lên tốc độ 15–20 km/h. Tâm ở vị trí 11,50°N – 119,40°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông. Cường độ gió duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực gió mạnh cấp 3 nằm ở phía Đông Giữa Biển Đông, trong phạm vi khoảng 10,50°N – 13,00°N và phía Đông kinh tuyến 118,0°E.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Từ gần sáng ngày 08/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gio mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Các tỉnh thành chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chiều 6/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: từ vĩ tuyến 10,5-13,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).