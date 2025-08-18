Khả năng Biển Đông sẽ đón bão mạnh ngay sau áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới đã vào Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 07 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ có diễn biến phức tạp.

Trong 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp. Dự báo hồi 7 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, vị trí ở 21,5 độ vĩ Bắc – 107,4 độ kinh Đông, trên khu vực Quảng Ninh – Lạng Sơn. Cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị và vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực Bạch Long Vĩ và Cô Tô.

Đến 19 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, vị trí ở 23,0 độ vĩ Bắc – 107,1 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ chiều ngày 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 18/8 đến sáng 20/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 18/8, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khả năng xuất hiện bão những ngày tới

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, vào lúc rạng sáng nay, ở ngoài khơi phía Đông của Philippines đang hình thành một vùng khí áp thấp và có dấu hiệu hội tụ mây theo kiểu xoáy. Hình thái này cho thấy khả năng có thể hình thành bão trong vài ngày tới. Các mô hình dự báo của GFS và AI của EU cũng đã đưa ra dấu hiệu hình thành bão trong giai đoạn này.

Các điều kiện về nhiệt độ bề mặt biển và khí áp trên biển Thái Bình Dương đang rất thuận lợi để một cơn bão hình thành và đi vào biển Đông. Nền nhiệt bề mặt biển đang ở mức 30 độ C - 31 độ C ở các vùng có khí áp thấp.

Có 1 khối khí áp cao (H = 1025 hpa) ở vị trí phía Nam của Alaska, và 2 khối khí áp cao (H = 1025 - 1030 hpa) dưới đường xích đạo (gần Australia). Ba khối khí áp cao này "nén" như vùng trấn giữ ở 2 đầu bán cầu khiến cho khối khí áp thấp (L) hình thành 1 đường dẫn bão hoàn hảo để nó đi vào biển Đông.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, nếu hình thành, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc đi vào khu vực Bắc Biển Đông của Việt Nam trong khoảng ngày 23/8 hoặc 24/8. Nếu bão hình thành, thời gian dự kiến bão tiếp cận đất liền phía Bắc hoặc Bắc Trung Bộ của Việt Nam vào khoảng ngày 26/8 hoặc 27/8. Nếu các điều kiện khí tượng duy trì ổn định như hiện nay thì cơn bão này sẽ là một cơn bão lớn.

Tuy nhiên TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết đây chỉ là những nhận định sớm, chưa có cơ sở để khẳng định bão sẽ vào Biển Đông. Khuyến cáo đưa ra là các tàu thuyền đánh cá xa bờ nên theo dõi cập nhật trong khoảng 2 ngày tới (20/8) để quyết định có nên ra khơi đánh bắt xa bờ trên vùng biển Bắc Biển Đông hay không. Những nhà tổ chức sự kiện lớn trong giai đoạn 26-27/8 ở khu vực phía Bắc cần theo dõi cập nhật dự báo để có phương án dự phòng.