Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/8) một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Phi-líp-pin. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 126,5-127,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng nhận định, sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60–70%, di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu; tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, từ ngày 25/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, diễn biến của vùng áp thấp còn có thể phức tạp, đề nghị thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước tình hình này, chiều 21/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.