Áp thấp nhiệt đới sắp đổi hướng, diễn biến bất ngờ khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 14h hôm nay (7/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vẫn trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới, cập nhật 14h ngày 7/12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h. Đến 14h chiều mai (8/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Pa-La-Oan (Philippines) với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông. Đến 14h ngày 9/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Cường độ áp thấp nhiệt đới lúc này duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Như vậy, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới vẫn duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8, ít có khả năng mạnh lên thành bão như dự báo trước đó.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.