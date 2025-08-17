Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h00 ngày 17/8

Hồi 19 giờ ngày 18/8: Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc – 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giới hạn từ vĩ tuyến 16,5–21,0 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến 106,5–110,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế và khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô).

Hồi 19 giờ ngày 19/8: Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc – 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Dự báo di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô).

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến thời tiết như hiện nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc...

Lũ quét, sạt lở đất có thể làm ảnh hưởng tới quá trình đi lại của các phương tiện; ảnh hưởng tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất…

Chính quyền và người dân có thể xem thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại trang thông tin điện tử của Cục khí tượng thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn để có biện pháp phòng tránh phù hợp.