Bão Rasaga giật cấp 17, gây sóng biển cao đến 10m

Bão Rasaga sẽ vào Biển Đông ngày 23/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Hồi 13 giờ ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Đến 13 giờ ngày 22/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4,0-8,0m, vùng gần tâm bão trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ảnh hưởng của bão đến đất liền nước ta

Dự báo sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão Ragasa còn rất khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố. Các đài khí tượng thế giới cũng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau về đường đi của bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Từ ngày 23/9, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Rasaga với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Bão Rasaga sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào khoảng ngày 25/9, sau đó bão có thể vào vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo bão mới nhất.

Ngoài ra, từ ngày 24–25/9, hoàn lưu bão Rasaga gây mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc. Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu từ bão số 8, trong ngày 22–23/9, các tỉnh miền Bắc đã có mưa lớn trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay (20/9), ở khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm 20/9, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia cũng có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

