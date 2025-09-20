Hai cơn bão liên tiếp, thời tiết cả nước nhiều nơi có thể biến động 'dị thường'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những nhận định về tình hình khí tượng trên cả nước trong 7 ngày tới (từ 20-26/9). Đặc biệt, thời kỳ này, thời tiết sẽ chịu tác động của 2 cơn bão xuất hiện liên tiếp trên Biển Đông, trong đó có cơn ảnh hưởng đất liền nước ta.

Miền Bắc khả năng đón 2 đợt mưa lớn trong tuần tới. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cụ thể, khoảng chiều tối và tối 19/9, bão số 8 Mitag đã đổ bộ vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp vào ngày 20/9. Tuy nhiên, hoàn lưu từ cơn bão này sẽ gây mưa lớn cho miền Bắc trong khoảng ngày 22-23/9.

Đáng lưu ý, một cơn bão có tên quốc tế là Ragasa đang hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 800km về phía Đông.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh dần và cường độ liên tục được tăng cấp.

Khoảng ngày 23/9, bão Ragasa có khả năng đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, với cường độ cấp 14-16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão). Đây là cơn bão số 9 trong năm 2025, được dự báo ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do đó, trong thời kỳ từ 20-26/9/2025, thời tiết trên cả nước sẽ có nhiều biến động mạnh. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 20-21/9 và ngày 24/9: Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 22-23/9: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 25-26/9: có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Mực nước trên các sông suối nhỏ và các sông chính thuộc hệ thống Hồng - Thái Bình khả năng xuất hiện lũ trong 1-2 ngày cuối.

Khu vực Trung Bộ

Từ Thanh Hóa đến TP Huế:

Từ ngày 20-21/9 và 24/9: có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 22-23/9: chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Từ khoảng ngày 25-26/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

​Từ ngày 20-23/9: chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

​Từ ngày 24-26/9: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác; riêng thời kỳ từ 22-25/9, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 20-21/9 và ngày 24/9: Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 22-23/9: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 25-26/9: có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo sóng biển

Từ ngày 20-21/9, độ cao sóng dao động 2m trên các vùng biển.

Từ ngày 22-27/9, do ảnh hưởng của bão Ragasa, độ cao sóng trên các vùng biển có xu hướng tăng cao. Trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) độ cao sóng dao động 9-11m; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực Vịnh Bắc Bộ, sóng cao dao động từ 3-6m; khu vực từ Quảng Trị - Cà Mau độ cao sóng phổ biến 2-4m.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.