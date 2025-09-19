Siêu bão sắp vào Biển Đông có sức tàn phá thế nào?

Điều kiện nước biển thuận lợi để siêu bão mạnh lên

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (19/9), bão Ragasa hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippin. Hồi 7h, tâm bão ở khoảng 15,7°N; 131,9°E, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 1000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Khoảng ngày 23/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến bão Ragasa.

Các chuyên gia dự báo, đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cường độ cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17), sóng cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Theo nhận định của các chuyên gia, cơn bão Ragasa khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 24-26/9. Đây là một cơn bão mạnh, khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo từ nay đến 22/9, cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, sau đó là tây tây bắc với tốc độ chậm, khoảng 10km/h. Đến khoảng ngày 23/9, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Do gặp các điều kiện thuận lợi, bão Ragasa được nhận định sẽ "bùng nổ" cường độ, có thể đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17 khi bước vào Biển Đông. Khi hoạt động trên Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20km/h và có thể mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Siêu bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta

Nhận định ở thời điểm hiện tại, đây là cơn bão rất mạnh, có xác suất cao đổ bộ trực tiếp vào đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ của nước ta. Vì vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất về bão.

Trong khi đó, trưa chiều nay, cơn bão số 8 bắt đầu đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông vào sáng mai (20/9).

Hồi 13h ngày 19/9, tâm bão ở khoảng 22,6°N; 115,2°E, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo đến 1h ngày 20/9: bão di chuyển Tây Tây Bắc, 10–15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, vị trí khoảng 23,1°N–114,1°E, cường độ cấp 6–7, giật cấp 9.

Đến 13h ngày 20/9, bão tiếp tục đi Tây, 10–15 km/h, đi sâu vào đất liền Quảng Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp, ở vị trí khoảng 23,2°N–112,8°E, gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11. Sóng cao 3,0–5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của tàn dư bão số 8, dự báo trong hai ngày 22-23/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong hôm nay, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.