Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố mở các chiến dịch mới nhằm vào Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đẩy mạnh việc gây sức ép lên Moscow bằng các chiến dịch mới sau một tuần các đợt không kích của Nga khiến nhiều thành phố Ukraine mất điện giữa lúc nhiệt độ xuống mức đóng băng.

“Một số chiến dịch đã khiến phía Nga cảm nhận được. Một số chiến dịch khác vẫn đang được triển khai. Tôi cũng đã phê duyệt thêm các chiến dịch mới", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công vào sâu các vị trí của đối phương và những biện pháp đặc biệt nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga.

“Chúng tôi đang tích cực tự vệ và mỗi tổn thất của Nga đều đưa ngày kết thúc xung đột đến gần hơn”, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine từ chối cung cấp chi tiết, cho rằng còn quá sớm để công khai một số chiến dịch, song khẳng định các cơ quan an ninh và lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang hoạt động hiệu quả.

Trong khuôn khổ nỗ lực làm suy giảm năng lực tấn công của Nga, lực lượng Ukraine đã tấn công kho dầu Zhutovskaya tại vùng Volgograd của Nga trong đêm 10/1, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên mạng xã hội.

Quân đội Ukraine cũng tiến hành các đòn không kích nhằm vào 3 giàn khoan dầu ở Biển Caspi thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, những cơ sở này được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang của đối phương. Ukraine thông báo, các cuộc tấn công nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm làm suy kiệt khả năng chiến đấu của Nga.

Trong khi đó, thị trưởng Kiev kêu gọi những người có thể rời đi hãy sơ tán, trong bối cảnh khoảng một nửa các tòa nhà chung cư bị mất điện hoặc hệ thống sưởi.

Nga cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào khu vực Lviv hôm 8/1, đánh trúng mục tiêu gần biên giới EU và NATO trong một đợt tấn công quy mô lớn.