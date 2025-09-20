Bão Ragasa khả năng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20-9, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 750 km về phía Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, so với hôm qua 19-9, bão Ragasa đã tăng thêm 3 cấp (hôm qua mạnh cấp 8, giật cấp 10). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 127,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 530 km về phía Đông.

Ragasa dự báo mạnh thành siêu bão khi vào Biển Đông

Dự báo, bão Ragasa sẽ tăng tốc độ di chuyển lên 20-25 km/giờ và có khả năng đi vào Biển Đông vào sáng ngày 23-9. Thời điểm đó, bão Ragasa tiếp tục tăng cường độ lên cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đây là cấp độ siêu bão, sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn và gây thiệt hại cực kỳ thảm khốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều ngày 22-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22-9 gió mạnh dần lên cấp 10–13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8 m, vùng gần tâm bão trên 10 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.