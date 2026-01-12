"Cơn bão lửa": Đại sứ Nga tiết lộ chi tiết vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và điều bất ngờ về vợ của ông

Hình ảnh ông Maduro bị bắt đưa ra khỏi đất nước.

"Tôi có thể nói thẳng rằng, tình hình là vào thời điểm ông Maduro bị bắt, về cơ bản không có ai khác ở gần ông ấy. "Gần đó" có nghĩa là ở ngay khu vực lân cận", ông Melik-Bagdasarov giải thích.

Theo nhà ngoại giao này, trong vụ bắt cóc ông Maduro, một số người trong nhà ông đã bị thương do hỏa lực của Mỹ.

"Nhưng cơn bão lửa mạnh đến nỗi, về cơ bản, nó nhắm vào bất cứ thứ gì di chuyển. Đây là một chiến dịch rất tàn bạo - ngay từ đầu không ai có ý định để cho ai sống sót", vị đại sứ nói.

Ông Melik-Bagdasarov cũng báo cáo rằng trong chiến dịch của Mỹ, đã xảy ra sự gián đoạn liên lạc, làm cản trở hoạt động bình thường của hệ thống phòng không.

Bà Cilia Flores, vợ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đã quyết định đi theo chồng sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt cóc, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov cho biết thêm.

"Họ chỉ bắt giữ ông Maduro, còn bà ấy tự mình đi tìm. Đó là một kỳ tích", nhà ngoại giao Nga nói.

Ngày 3 tháng 1, Mỹ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông- bà Cilia Flores và đưa họ đến New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông Maduro và bà Flores sẽ phải ra tòa vì cáo buộc liên quan đến khủng bố ma túy và gây ra mối đe dọa cho Mỹ. Ông Maduro và vợ ông đã tuyên bố không nhận tội trong phiên tòa ở New York.

Caracas đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Liên Hợp Quốc để đáp trả chiến dịch của Mỹ và Tòa án Tối cao Venezuela đã tạm thời bổ nhiệm Phó Tổng thống Delcy Rodriguez làm người đứng đầu nhà nước. Vào ngày 5 tháng 1, bà Rodriguez chính thức nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela và tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, kêu gọi trả tự do cho Maduro và vợ ông, và ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Bắc Kinh, theo sau Moscow, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Maduro và vợ ông, nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích hành động của Mỹ.