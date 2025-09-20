Siêu bão Ragasa còn cách xa Biển Đông nhưng nhiều vùng biển đã có thời tiết xấu

Hình thái thời tiết xấu các tỉnh từ Huế đến Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19 giờ hôm nay, bão Ragasa tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 13 và ở vị trí cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 680 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm 22.9 vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Dự báo từ ngày 23/9 khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Bão Ragasa còn cách xa Biển Đông nhưng nhiều vùng biển đã có thời tiết xấu.

Hiện nay, các đài khí tượng thủy văn của Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản đều dự báo, bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão khi tiến vào Biển Đông trong ngày 23/9. Đây sẽ là cơn bão số 9, siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoạt động của gió đông trên cao mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, trong đêm 19/9 và sáng sớm nay 20.9, khu vực từ TP.Huế - Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 ngày 19/9 giờ đến 3 giờ ngày 20/9 có nơi trên 70 mm như: trạm Trà Kót (TP.Đà Nẵng) là 90,8 mm; trạm Bình Mỹ (Quảng Ngãi) là 99,4 mm; trạm Long Sơn (Quảng Ngãi) là 76 mm…

Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, từ Quảng Trị - Gia Lai có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn lượng mưa trên 60 mm/3 giờ.

Trong mưa dông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Ragasa còn cách xa Biển Đông nhưng trong hôm nay nhiều vùng biển sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết xấu, nguy hiểm cho các tàu thuyền.

Dự báo vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, giữa Biển Đông có mưa rào và dông; ở nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa lớn và giông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Siêu bão có thể giảm cấp khi vào Biển Đông

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, vào thời điểm này, sáng 20/9, bão Ragasa đang ở phía Đông Philippines, cách bờ biển Luzon 790km về phía Đông. Bão sẽ sớm mạnh lên cấp cuồng phong trong ngày mai.

Khoảng tối ngày 22/9 rạng sáng ngày 23/9, bão sẽ đi vào khu vực eo biển giữa đảo Luzon và Đài Loan tiếp cận vùng kinh tuyến 120E trên Biển Đông. Lúc này bão sẽ được đặt tên theo số tứ tự bão số 9. Khi vào phía Đông Bắc biển Đông, bão sẽ mạnh lên cấp cuồng phong (Cat 3), gần tiếp cận cấp siêu bão.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, ở một diễn biến khác, phía cao nguyên Tây Tạng và lục địa Trung Quốc đang có các khối áp cao lục địa hoạt động mạnh. Mô hình ECMWF ở mực 850hPa, độ cao 1500m so với mặt nước biển cho thấy từ ngày 24/9- 25/9 đồng loạt xuất hiện 4 khối áp cao lục địa với H lớn hơn 1025hPa.

Các khối áp cao này sẽ tạo thành những "bức tường" án ngữ sự xâm nhập của khối áp suất thấp từ bão Ragasa. Nếu cả 4 khối khí áp cao này cùng dịch chuyển về phía Đông Nam thì bão sẽ giảm cấp nhanh còn cấp 9-10 khi đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ trong ngày 25/9.

"Nếu không có 4 khối khí áp cao cùng xuất hiện phía Tây Bắc, có thể chúng ta sẽ phải đối diện với 1 cuồng phong mạnh tương đương cấp của Yagi. Hệ thống khí quyển tạo ra bão, rồi cũng chính nó tạo ra những thứ khống chế bão", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Tuy vậy chuyên gia cũng cảnh báo, dù giả thuyết là bão có thể giảm cấp khi vào gần bờ của Việt Nam thì chúng ta cũng không nên chủ quan. Dự báo hiện tại có thể thay đổi và vẫn có khả năng bão duy trì cấp độ mạnh.