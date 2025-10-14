Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều

Theo thống kê, tổng chiều dài các sự cố lên tới hơn 12,8 km, phân bố trên các tuyến đê trọng yếu như: tả Thương Dương Đức, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ cùng một số tuyến đê bối quan trọng khác.

Cụ thể, trên tuyến đê tả Cầu (từ K2+00 đến K54+050), qua các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện tình trạng sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt; Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Trên tuyến đê hữu Cầu, đoạn đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) xảy ra sự cố tràn.

Tuyến đê hữu Thương (từ K0+00 đến K35+045) qua các xã, phường Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong cũng ghi nhận hiện tượng tràn, sạt trượt mái đê; đoạn từ K2+600 đến K16+530 qua các xã Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang xuất hiện thẩm lậu mái và chân đê.

Nước lũ sông Cầu dâng cao mấp mé bờ đê tại xã Xuân Cẩm sau bão số 11. Ảnh: Nguyễn Thắng

Một số tuyến đê bối như: Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn... đi qua các xã Tân Tiến, Đa Mai, Mỹ Thái, Tiên Lục, Yên Dũng bị tràn, sạt lở. Tại xã Tam Giang, đoạn từ K13+200 đến K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu mái đê và thẩm lậu cơ bản toàn tuyến.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng cao, đã làm phát sinh hàng loạt sự cố nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng tới đô thị, khu công nghiệp, giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các xã, phường Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng… được giao chủ trì xử lý, huy động vật tư, nhân lực, phương tiện gia cố, khắc phục kịp thời.

Bộ đội đắp đê sông Cầu ở xã Xuân Cẩm. ﻿Ảnh: Nguyễn Thắng

Đối với các sự cố tràn đê cấp III–I, cần khẩn trương nâng cao thân đê, gia cố đảm bảo an toàn; các điểm sủi, đùn nước đục phải xử lý bằng tầng lọc ngược; khu vực sạt lở mái đê cần đắp hoàn trả cung sạt, che phủ khe nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến tại các cống, kè đã xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp. Nguồn kinh phí xử lý tạm thời được trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Bắc Ninh. Về lâu dài, các sở, ngành liên quan sẽ khảo sát, đánh giá tổng thể và đề xuất giải pháp ổn định, bảo đảm an toàn bền vững cho hệ thống đê điều, thủy lợi của tỉnh.