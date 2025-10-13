Tổng Bí thư tham quan robot, tên lửa tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ

Được tổ chức trong 2 ngày 12-13/10, đại hội tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trải nghiệm một số sản phẩm được trưng bày tại triển lãm nhân dịp đại hội

Tham dự đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ, cùng 120 đại biểu khách mời.

Các dự thảo văn kiện trình đại hội gồm: báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Trong phiên làm việc chiều 12/10, đại hội đã tổ chức 15 tổ để thảo luận về các văn kiện đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, sau đó các đại biểu trình bày tham luận tại hội trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu xem tên lửa "Sông Hồng" tại triển lãm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

Nhân dịp tổ chức đại hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.