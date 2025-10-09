Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh, Hà Nội đang lên, đêm nay đạt đỉnh

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc bộ (Cục Khí tượng thuỷ văn) chiều 9-10, hiện lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đang lên.

Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh vẫn đang lên

Chiều nay, mực lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức trên báo động 3 là 1,17m; tại trạm Phúc Lộc Phương trên báo động 3 là 1,93m, vượt mức lũ lịch sử 0,53m.

Dự báo những giờ tới, lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh tiếp tục lên chậm và khả năng đạt đỉnh vào tối nay. Đỉnh lũ tại trạm Phúc Lộc Phương cao hơn lũ lịch sử 0,65m, tại Đáp Cầu trên báo động 3 là 1,30m.

Bắc Ninh đang có hàng nghìn ngôi nhà ngập trong nước lũ. Ảnh: AH

Cũng tại Bắc Ninh, lũ trên sông Thương lúc 17 giờ chiều nay tại trạm Cầu Sơn đang trên báo động 3 là 2,11m, trên mức lịch sử là 0,50m; tại trạm Phủ Lạng Thương trên báo động 3 là 1,27m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,04m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu biến đổi chậm sau đó xuống ở mức cao trên báo động 3. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên báo động 3.

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên các sông diễn ra chậm, thời gian rút nước kéo dài. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn, nên tình trạng ngập tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính vẫn diễn ra.

Cập nhật đến sáng nay, tại Bắc Ninh có hơn 11.000 ngôi nhà ở khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ bị ngập.

Thái Nguyên giảm lũ nhưng lũ ở Hà Nội đang lên nhanh

Tại Hà Nội, hiện nay, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đều đang lên. Lúc 17 giờ, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc trên báo động 3 là 2,12m. Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân trên báo động 3 là 1,65m.

Dự báo mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào khoảng từ tối nay đến sáng sớm mai, sau biến đổi chậm.

Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2- 0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Đến sáng nay, Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà bị ngập trong lũ. Ảnh: AH

Tại tỉnh Thái Nguyên, hiện lũ trên sông Cầu đang xuống. Mực nước tại trạm Gia Bẩy còn trên báo động 2 là 0,53m; còn tại trạm Chã đang trên báo động 3 là 1,9m, trên mức lũ lịch sử 0,88m. Những giờ tới, lũ trên các sông này tiếp tục xuống. Tình trạng ngập lụt có khả năng duy trì trong khoảng 3-4 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 5- 12cm/giờ.

Tại tỉnh Lạng Sơn, dự báo lũ trên sông Trung tiếp tục xuống và dao động ở mức trên báo động 3.