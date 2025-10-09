Tổ phó Tổ An ninh cơ sở ở Bắc Ninh qua đời khi phòng chống lụt bão

Theo Công an xã Hợp Thịnh, ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990) - Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12 giờ ngày 9/10, tại vị trí làm nhiệm vụ, anh Mạnh bất ngờ bị ngất. Công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh không qua khỏi.

Lực lượng công an, dân quân và nhân dân xã Hợp Thịnh xử lý chồng tràn đê sông Cầu.

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, 2 con nhỏ, vợ làm nông nghiệp, con trai anh (sinh năm 2016) bị khuyết tật bẩm sinh. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân.