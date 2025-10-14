Nỗ lực hòa bình của ông Trump ở Gaza: Ông Biden phản ứng bất ngờ

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ngày 13/10, Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội X: “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm khi ngày này cuối cùng cũng đến – cho 20 con tin Israel sống sót sau những khổ cực không tưởng, nay đã được đoàn tụ với gia đình và người thân. Và cho cả những thường dân Gaza, những người đã phải chịu đựng mất mát không thể đo đếm và giờ sẽ có cơ hội tái thiết cuộc sống”.

“Con đường dẫn đến thỏa thuận này không hề dễ dàng. Chính quyền Mỹ dưới thời của tôi cũng đã nỗ lực không ngừng để đưa con tin trở về, hỗ trợ dân thường Palestine và chấm dứt xung đột. Tôi ghi nhận và gửi lời khen tới Tổng thống Trump cùng đội ngũ của ông ấy vì đã hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn này”, cựu Tổng thống Mỹ viết thêm.

“Giờ đây, với sự hậu thuẫn của Mỹ và cộng đồng quốc tế, Trung Đông đang trên con đường hướng tới hòa bình – điều mà tôi hy vọng sẽ bền vững, mang lại tương lai bình đẳng về hòa bình, nhân phẩm và an toàn cho cả người Israel và Palestine”, ông Biden nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, Jake Sullivan, cựu cố vấn An ninh quốc gia dưới thời ông Biden, cũng lên tiếng thừa nhận ông Trump xứng đáng được ghi nhận công lao trong thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas.

Khi được người dẫn chương trình Dana Bash của CNN hỏi liệu ông Trump có xứng đáng nhận được lời khen không, ông Sullivan trả lời:

“Tất nhiên là có. Tôi ghi nhận công lao của Tổng thống Trump, của ông Steve Witkoff, Jared Kushner và Ngoại trưởng Marco Rubio. Đây là những công việc vô cùng khó khăn”.

Theo The Hill, các con tin được Hamas trao trả vào ngày 13/10, trong giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình được chính quyền ông Trump bảo trợ. Đổi lại, Israel cũng đã phóng thích hơn 1.900 tù nhân Palestine trong khuôn khổ thỏa thuận.