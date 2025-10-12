Nhiều trường mầm non ở Thái Nguyên tan hoang, bùn đất phủ kín sau bão lũ

Sau trận lũ lịch sử, mọi khu vực ở Thái Nguyên đều trở nên tan hoang, trong đó các trường học ngổn ngang bùn đất và rác thải. Trong ảnh là khu vực trước cổng trường mầm non Gia Sàng (phường Gia Sàng) sau khi nước rút.

Mực nước tại trường có lúc dâng hơn 3m, làm hư hỏng toàn bộ cơ sở vật chất tầng 1, trong đó có 9 phòng học và nhiều thiết bị giảng dạy.

Cả trong khuôn viên và ngoài sân trường đều ngổn ngang sau bão, các lực lượng khẩn trương chung tay dọn dẹp.

Ông Nguyễn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn phường có 7 trường học bị ngập sâu. Bao gồm Mầm non Gia Sàng; trường TH&THCS 915 Gia Sàng; 03 trường Mầm non, Tiểu học, THCS Cam Giá; trường MN Đồng Vạn bị ngập nước tầng một từ 1,5m đến 3,5m. Nước ngập đã gây hư hỏng bàn ghế, máy tính, thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Bão số 11 đi qua cũng để lại thiệt hại nặng nề tại trường mầm non Núi Vôi (phường Chùa Hang).

Nhiều đồ dùng của các em bị phủ kín bùn đất.

Thiệt hại tại trường gồm: 6 phòng học, phòng Hiệu bộ, y tế, văn phòng trường, phòng hội đồng và bếp ăn đều bị ngập sâu, hư hỏng nặng. Nhiều trang thiết bị bị phá hủy, gồm 3 tivi 55 inch, 7 máy tính, 6 máy in, tủ cơm, tủ lạnh, cùng bàn ghế làm việc, tủ hồ sơ của văn phòng hỏng toàn bộ.

Hệ thống loa, hồ sơ lưu trữ cũng... bị ngấm nước, hư hỏng nghiêm trọng. Đồ dùng, đồ chơi, sách vở của học sinh bị ngập, không thể sử dụng.

Tại Trường Mầm non Chùa Hang (phường Chùa Hang) cũng là một trong những cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11. Toàn bộ khuôn viên trường ngập sâu trong nước lũ, nhiều thiết bị học tập, đồ dùng, đồ chơi của trẻ bị hư hỏng...

6 lớp học cùng các phòng chức năng và khu sân chơi ngoài trời của trường đều bị ngập sâu, bùn đất phủ kín, nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập hư hỏng nặng.

Nhiều đồ dùng, thiết bị bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục, buộc phải bỏ.

Nhiều trường học Thái Nguyên đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ để đón học sinh trở lại trường, sớm nhất vào Thứ Hai tuần tới.

Các lực lượng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.