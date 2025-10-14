Tài xế trong vụ xe giường nằm gặp nạn khiến 23 người thương vong: 'Xe mất phanh rồi cả nhà ơi! Dậy! Nhảy xuống!'

Tại hiện trường xảy ra sự việc, chị Giàng Thị Giang, một trong những hành khách may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử ấy. Giọng run run, chị kể:

"Tôi bắt xe ở đầu cầu gần nhà, tầm hơn 10h sáng. Khi xe đang leo đèo, tôi nằm lim dim trên tầng hai, bất chợt nghe tiếng hô thất thanh của lái xe: "Mất phanh rồi cả nhà ơi! Dậy! Nhảy xuống!". Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì chiếc xe giường nằm đã lao vun vút, rồi rầm một tiếng – đâm thẳng vào ta luy dương. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây".

Chị Ngần Thị Suối thất thần kể lại giây phút xảy ra tai nạn.

Giây phút ấy, chị Giang chỉ kịp bám chặt vào thành giường, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng người la hét vang lên hỗn loạn. "Khi xe dừng lại, bụi đất mù mịt, không thấy rõ ai với ai. Tôi bò qua cửa kính vỡ, chân tay trầy xước, máu rỉ ra mà vẫn không thấy đau. Chỉ biết là mình còn sống…", chị Giang nghẹn ngào.

Cách đó vài mét, chị Ngần Thị Suối ngồi thất thần bên vệ đường, khuôn mặt trắng bệch, mắt vẫn ánh lên nỗi kinh hoàng chưa kịp nguôi.

"Xe xuống dốc nhanh lắm, tài xế kêu mất phanh, tôi chỉ biết nằm rạp xuống giường. Rồi xe chao đảo, sau đó là tiếng va đập lớn rồi tất cả chìm vào im lặng. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, người nằm la liệt, có người bất tỉnh, có người kêu cứu yếu ớt. Tôi và mấy người còn tỉnh cố gắng đập cửa, kéo từng người bị thương ra ngoài…", chị Suối nói, giọng run lên.

Với chị Giàng Thị Giang, chị Ngần Thị Suối hay những hành khách may mắn thoát nạn khác, ký ức về chuyến xe định mệnh ấy có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Họ vẫn chưa thể tin mình đã vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhiều người vẫn thẫn thờ ngồi bên vệ đường, mắt dõi theo chiếc xe bẹp dúm đang nằm nghiêng bên triền đèo – nơi chỉ vài giờ trước, họ còn cười nói, gọi điện về báo sắp tới nơi...

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, lúc 13h10 ngày 13/10, đơn vị nhận được thông tin từ Công an tỉnh về vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km14+100, tuyến đường tỉnh 172 (địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai), có nhiều người thương vong.

Bệnh viện đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng cùng đội ngũ y bác sĩ khẩn trương tới hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến 14h30 cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 22 nạn nhân, trong đó 19 người bị thương và 3 người tử vong. Một nạn nhân khác đang được theo dõi tại Trạm Vân Hội, dự kiến chuyển ra Bệnh viện đa khoa số 1.

Danh sách bệnh nhân bị thương cho thấy đa số nạn nhân đến từ các xã vùng cao như Cát Thịnh, Gia Hội (Lào Cai), Ngọc Chiến (Sơn La), trong độ tuổi từ 16 - 59. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, cột sống, gãy tay chân, trầy xước phần mềm do va đập mạnh.

Một số bệnh nhân trong tình trạng nặng như bà Hà Thị Toán (51 tuổi, xã Cát Thịnh) bị trật khớp cổ tay trái, đa vết thương vùng đầu – mặt, được đưa ngay vào phòng mổ cấp cứu; ông Hoàng Trọng Nghĩa (44 tuổi, phường Cầu Thia, Lào Cai) chấn thương cột sống thắt lưng; bà Ban Thị Lai (41 tuổi, xã Gia Hội) và ông Giàng A Lay (17 tuổi, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) đều bị chấn thương sọ não, đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa Cấp cứu....