Áp thấp nhiệt đới hình thành, vùng biển Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió giật cấp 7-8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành gần Biển Đông.

Vào 1h ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 1h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam 15–20 km/h, vị trí tâm ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng Đông Nam giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Đến 1h ngày 10/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc – 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về Nam Tây Nam. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 20 km/h, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động.

Ở khu vực Bắc Biển Đông và trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Tại trạm Phú Quý đã xuất hiện gió giật cấp 7.

Trong ngày và đêm 8/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m, hướng gió và sóng thay đổi theo từng thời điểm.

Các khu vực còn lại của giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3,0–6,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0–4,0m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trung tâm khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh với sóng cao 4,0–6,0m, riêng phía Tây đêm gió giảm dần.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk ban ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3,0–5,0m, đêm gió giảm dần.

Riêng vùng biển phía Nam giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 3,0–5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m, đêm gió giảm.

Rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2. Riêng vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) đạt cấp 3.

Theo dự báo, tất cả tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.