Không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa cho những tỉnh thành nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng tối và đêm ngày 12/3 - 13/3, khả năng một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 13/3 - 14/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 15/3 - 16/3, thời tiết ổn định hơn, ít mưa.

Khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La đêm 11-12/3 và từ đêm 14-16/3 có mưa rào và có nơi có dông. Vùng đồng bằng, ven biển phía Đông của Bắc Bộ trong ngày 15/3 có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Không khí lạnh gây mưa cho nhiều khu vực từ ngày 13/3.

Khu vực Hà Nội từ ngày 11/3-13/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14/3-16/3, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi. Từ ngày 15/3-16/3 khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm; trưa và chiều trời tạnh ráo.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 12/3 - 16/3/2026, phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Trên biển, từ đêm 12/3 đến 14/3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Ngày 13/3, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sau đó gió yếu dần. Trong thời gian từ 13 - 14/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sau đó gió yếu dần.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày diễn ra bầu cử (15/3), thời tiết tại các khu vực trên cả nước cơ bản thuận lợi.

Cụ thể, ở các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa, nhưng vùng đồng bằng ven biển có sương mù và sương mù nhẹ, một vài nơi có mưa nhưng chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng, trưa và chiều trời tạnh ráo.

Các tỉnh miền Trung, sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng. Ở cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết cơ bản ít mưa, trời nắng, chưa có dấu hiệu của nắng nóng. Trên các vùng biển, ven bờ, gió đông bắc không quá mạnh, phổ biến dưới cấp 5.

Ông Khiêm cũng lưu ý, từ thực tế các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh) có xu hướng xảy ra ngày càng phức tạp, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời có biện pháp phòng tránh.