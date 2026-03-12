Cảnh tượng khác lạ tại cây xăng khi giá giảm sâu

Trước đó, vào 22 giờ ngày 11-3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu. Trong đó, dầu hỏa giảm mạnh nhất với mức 7.966 đồng/lít.

Người dân đổ xăng dầu nhanh chóng trong 2-3 phút

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, còn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, còn 25.240 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, về 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, còn 24.419 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, về 19.001 đồng/kg.

Trái ngược với cảnh đổ phải xếp hàng mua xăng dầu khi giá tăng mạnh, trong ngày hôm nay 12-3, nhiều cây xăng khá thông thoáng. Người dân đến đổ xăng chỉ cần chờ khoảng 2-3 phút là có thể nạp xong nhiên liệu.

Chị Lê Phương, nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết lượng khách hôm nay đã giảm rõ rệt, không còn tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng, nhờ đó cửa hàng phục vụ nhanh chóng hơn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, một số chuỗi cung ứng xăng dầu trước đó bị quá tải do người dân đổ xô mua xăng dầu do tâm lý, song thị trường sẽ sớm quay trở lại bình thường.

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, cơ quan điều hành đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu (chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 5.000 đồng/lít dầu diesel, 4.000 đồng/lít/kg xăng các loại, dầu hỏa, dầu mazut).

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 11-3-2026 sẽ duy trì ở mức như: Xăng E5RON92 ở mức 26.951 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 29.240 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 31.470 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 28.419 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.001 đồng/kg.

Nhiều cây xăng "thông thoáng" trong ngày 12-3, ngày mà giá xăng dầu vừa giảm sâu sau lần điều chỉnh giá vào tối ngày 11-3