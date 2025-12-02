Áp thấp nhiệt đới vẫn "luẩn quẩn" trên Biển Đông, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện trạng áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 2-12 ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc và 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển và suy yếu của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 2-12. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ.

Vào 1 giờ ngày 3-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc và 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa, tiếp tục suy yếu và có khả năng tan thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm: từ 12,50 độ Vĩ Bắc đến 15,50 độ Vĩ Bắc, và từ 110,00 độ Kinh Đông đến 112,00 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Cụ thể, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Trung xảy ra đợt mưa lớn

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin hiện nay 2-12, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và sáng 3-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 3-12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 3-12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Đáng lo ngại, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2 đến 5-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay 2-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo từ đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đêm 3-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Ngày và đêm 4-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5-12. Tổng lượng mưa tính từ đêm 2-12 đến đêm 4-12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm).