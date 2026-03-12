Miền Bắc nắng ráo trước khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/3, do khối không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây vào buổi sáng, trưa và chiều có nắng. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, do chịu tác động của vùng hội tụ gió nên từ chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ cao nhất 25 độ, thấp nhất 18-20 độ. Trạng thái thời tiết này duy trì đến ngày 14/3; ngày 15/3, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo khoảng đêm 14-16/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Vùng đồng bằng, ven biển phía Đông Bắc Bộ trong ngày 15/3 có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, đêm 12-14/3 có mưa, có mưa to và dông do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 17–19 độ, nhiệt độ cao nhất 23–25 độ. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 22–25 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, vùng núi 13–16 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 22–25 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, nhiệt độ cao nhất 22–25 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–27 độ, phía Nam 27–30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.