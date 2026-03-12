Từ nay đến tháng 4 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Nắng nóng đến sớm, một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 11/2-10/3 đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh gây trời rét và mưa rải rác cho khu vực Bắc Bộ. Ngày 3/3, mưa lớn kèm dông, lốc tại xã Ba Vinh và Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi. Tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện các đợt mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có các đợt mưa trong đó đáng lưu ý từ ngày 9-10/3, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa vừa, mưa to với lượng mưa ngày phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã xảy ra các đợt mưa trong đó đợt ngày 26-28/2 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với nhiều trạm ghi nhận giá trị mưa ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Năm nay nắng nóng ở nhiều khu vực đến sớm.

Tại khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng xảy ra diện rộng từ 16-20/2 với nhiệt độ cao nhất ngày đạt 37,0-37,5 độ C, đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 (sớm hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ).

Trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn phổ biến từ 2,0-3,0 độ C; các khu vực khác nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Tại Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-50mm, có nơi cao hơn từ 60-100mm; khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ nay đến tháng 4, không khí lạnh, mưa nhỏ mưa phùn còn tiếp diễn

Bà Trần Thị Chúc, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến đầu tháng 4, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ lượng mưa thấp hơn từ 10-25mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Trung Bộ lượng mưa cao hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,2 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng có xu hướng lệch ra phía Đông. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung chủ yếu trong khoảng nửa đầu của thời kỳ dự báo. Tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai-Đắk Lắk vẫn có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Từ nay đến hết tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc cao nguyên Trung Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 3.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước. Không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch đông và biến tính có thể gây ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh.

Trong thời kỳ dự báo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Tại các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.