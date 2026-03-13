4 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu tại Iraq

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay tiếp dầu KC-135 của quân đội Mỹ đã rơi tại miền tây Iraq vào chiều 12/3 (giờ Mỹ), khiến 4 trong số 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X của CENTCOM, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 12/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) khi chiếc KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục triển khai tại hiện trường. CENTCOM xác nhận 4 thành viên phi hành đoàn đã được xác nhận tử vong, trong khi tình trạng của hai người còn lại chưa được công bố.

Quân đội Mỹ cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song nhấn mạnh máy bay không bị bắn hạ và không liên quan đến hỏa lực đối phương hoặc hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.

Danh tính các quân nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố, theo quy định quân đội Mỹ chỉ tiết lộ sau khi gia đình nạn nhân được thông báo.

Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker tiếp nhiên liệu cho máy bay F/A-18F Super Hornet trên bầu trời Trung Đông trong chiến dịch tấn công Iran.

Trước đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq – một liên minh các nhóm vũ trang được cho là thân Iran – tuyên bố đã bắn hạ máy bay quân sự Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Chiếc KC-135 là máy bay tiếp dầu chiến lược của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự.

Vụ rơi máy bay nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2 lên 11 người, trong đó có 6 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào Kuwait và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Ả Rập Xê Út.

Một tiêm kích F-16 của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker trên bầu trời miền tây Alaska ngày 19/2/2026. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/AP)

Theo CBS News, các quan chức Mỹ cho biết một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker thứ hai cũng bị hư hại trong cùng sự cố, nhưng đã hạ cánh an toàn. Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một máy bay tiếp dầu KC-135 đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi hạ cánh tại Tel Aviv tối 12/3.

Nguồn tin tình báo Iraq nói với CBS News rằng chiếc máy bay gặp nạn rơi gần khu vực Turaibil, nằm sát biên giới Iraq - Jordan.

CENTCOM trước đó cho biết hai máy bay đều liên quan đến cùng một sự cố và vụ việc không do hỏa lực thù địch hay hỏa lực nhầm.

Đây là vụ rơi máy bay quân sự thứ tư của Mỹ được công bố liên quan đến Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội. Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận ba tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn hạ do hỏa lực nhầm liên quan tới Kuwait, song toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp thời thoát hiểm.