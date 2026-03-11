Xuất hiện cơn bão số 3 di chuyển với quỹ đạo ít thấy trên biển Thái Bình Dương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/3, Trung tâm Dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đặt tại Tokyo (RMSC Tokyo) đã phát tin đầu tiên về Cơn bão 2603 (Cơn bão số 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) có tên quốc tế là Nuri.

Bão đang hoạt động ở khoảng kinh tuyến 130, cách. Philippines khoảng 1500km về phía Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Đông hướng ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương, không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy vậy, đường đi của cơn bão được cho là hiếm gặp.

Vị trí cơn bão số 3 trên biển Thái Bình Dương với quỹ đạo ít thấy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông từ tháng 3 đến tháng 7 có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 8 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có thể thấp hơn trung bình, với khoảng 9-10 cơn hình thành trên Biển Đông và khoảng 3-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Dù số lượng bão không được dự báo gia tăng, các chuyên gia khí tượng cảnh báo cần đặc biệt đề phòng bão mạnh, diễn biến nhanh và quỹ đạo phức tạp do nền nhiệt mặt nước biển duy trì ở mức cao và ENSO có xu hướng nghiêng về pha nóng.

Từ tháng 9 đến tháng 12, bão trên Biển Đông có xu hướng ảnh hưởng nhiều hơn đến Trung Bộ và khu vực phía Nam, song vẫn không loại trừ khả năng tác động đến Bắc Bộ trong giai đoạn tháng 9-10.

Về dự báo mưa năm 2026, mùa mưa tại các khu vực trên cả nước nhìn chung ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm: Tây Nguyên bắt đầu khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5, Nam Bộ vào nửa cuối tháng 5 và Bắc Bộ khoảng tháng 5. Các đợt mưa lớn diện rộng có thể bắt đầu từ tháng 6 tại Bắc Bộ, sau đó dịch dần xuống phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 tại Trung Bộ.

Tuy nhiên, xu hướng mưa trong năm 2026 được nhận định có tính cực đoan cao hơn, khi số đợt mưa lớn diện rộng có thể không tăng nhưng mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn có xu hướng gia tăng. Điều này làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa mưa và giai đoạn chuyển mùa.

Ngoài ra, trong điều kiện ENSO chuyển sang pha nóng và có khả năng tiến tới El Nino vào cuối năm, các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều và mạnh hơn trung bình, nhất là trong các tháng chuyển mùa như tháng 3-5 và tháng 9-10.