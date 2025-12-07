Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay, vùng nào bị ảnh hưởng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-Lip-Pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông trong ngày hôm nay.

Đến 7 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15–20 km/h. Tâm ở vị trí 11,50°N – 120,80°E, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines). Cường độ gió đạt cấp 6, giật cấp 8.

Đến 7 giờ ngày 09/12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Tâm ở vị trí 10,90°N – 116,50°E, trên khu vực phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Vùng ảnh hưởng gió mạnh cấp 3 nằm ở phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, trong phạm vi từ 10,00°N đến 12,50°N và phía Đông kinh tuyến 115,50°E.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần

Từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hôm qua đã có công điện đề nghị các tỉnh thành ven biển Quảng Trị - An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo tàu thuyền khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh và sẵn sàng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao.

Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về pha La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Đến hết tháng 11, Biển Đông xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ. Thiên tai gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, làm 419 người chết và mất tích.