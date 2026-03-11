Miền Bắc hửng nắng, tăng nhiệt mạnh trước khi đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên nền nhiệt giảm về đêm và sáng sớm, trong khi khu vực phía Nam tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, nhiệt độ cao.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 11/3 được dự báo có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2–3, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15–17 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất khoảng 24–26 độ C.

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh.

Từ Quảng Trị đến phía đông Gia Lai mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam Bộ vài nơi nắng nóng. Tuy vậy chiều tối khu vực lại có mưa rào vài nơi. Diện mưa tập trung ở phía đông - đông nam Đồng Nai, phía nam và tây nam TP.HCM, Vĩnh Long, vùng biên giới tây nam Đồng Tháp - An Giang và khu vực ven biển Cà Mau - An Giang.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Từ đêm 12/3 đến ngày 13/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét về đêm và sáng.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc duy trì rét về đêm và sáng sớm trong các ngày từ 13-16/3, thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm ngày 13/3 và 16/3 có mưa rào và dông rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi trong hai ngày 13-14/3 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 18–20 độ, nhiệt độ cao nhất 24–26 độ. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2–3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 23–26 độ. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, vùng núi 12–15 độ, nhiệt độ cao nhất 22–25 độ. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, nhiệt độ cao nhất 22–25 độ. Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28 độ, phía Nam 27–30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.