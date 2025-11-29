Áp thấp nhiệt đới lạ thường vào Biển Đông, diễn biến tiếp theo thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và bão số 15 lúc 13 giờ ngày 29-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, đến 13 giờ ngày 30-11 ở khoảng 7,3 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm phía Nam 8,5 độ Vĩ Bắc; 105,5-110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới và bão số 15 dự báo sẽ suy yếu cường độ

Tới 13 giờ ngày 1-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp (dưới cấp 6). Vùng nguy hiểm từ 6,0-10,0 độ Vĩ Bắc; 107,5z112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, hồi 13 giờ ngày 29-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Tới 13 giờ ngày 30-11, bão số 15 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông. Cường độ bão cấp 9-10, giật cấp 13. Thời điểm này, bão đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc với tốc độ chậm hơn khoảng 3 km/giờ. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,0-15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0-114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Dự báo, bão số 15 tiếp tục đổi hướng di chuyển và suy yếu cường độ dần trong những ngày tiếp theo khi càng gần bờ biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Hiện, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3 -5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.