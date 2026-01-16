Người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo online trong biệt thự ở Hà Nội

Vụ việc được lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội ghi nhận vào đêm 15/1 tại một khu đô thị ở xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện 7 công dân Hàn Quốc và một công dân Trung Quốc đang lưu trú không hộ chiếu, thị thực theo quy định. Trong biệt thự là hệ thống hàng chục máy tính, điện thoại đang hoạt động.

Nhà chức trách xác định số hộ chiếu của nhóm này không bị thất lạc mà đang được cất giấu có chủ đích tại một địa điểm khác.

Nhóm người nước ngoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan điều tra

Điều tra ngay trong đêm, nhà chức trách xác định hộ chiếu của nhóm người này đang được một công dân Trung Quốc cất giấu tại căn hộ chung cư trong khu đô thị gần đó ở phường Tây Mỗ. Người này có biểu hiện khai báo quanh co, định tẩu tán tang vật.

Một người họ Kang, một trong 7 nghi phạm Hàn Quốc thừa nhận nhập cảnh Việt Nam không phải để du lịch mà tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản. "Các nạn nhân nhắm đến là người đang sinh sống tại Hàn Quốc", Kang khai.

Lý do chọn biệt thự làm "đại bản doanh"

Theo lời khai ban đầu, phương thức hoạt động của nhóm là sử dụng các thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc. Nhiệm vụ của Kang và đồng phạm là đóng vai nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin cho nạn nhân để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.

Tang vật bị thu giữ trong biệt thự. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi lấy được dữ liệu của "con mồi", nhóm này sẽ chuyển tiếp thông tin cho một bộ phận khác để thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản tiếp theo.

Việc lựa chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" là nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước, họ khai.

Cũng trong đêm 15/1, nhà chức trách đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm khác tại phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị. Trong đó, Công an Hà Nội phát hiện nhóm 5 công dân Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội cư trú bất hợp pháp để chờ xin hỗ trợ về nước.

Cơ quan điều tra cho hay các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, giữ vững an ninh, trật tự thủ đô trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.