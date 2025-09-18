Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục mạnh lên và có khả năng thành bão.

Tới 1 giờ ngày 19-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng trực tiếp vùng biển Đông Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, gây biển động mạnh

Đến 1 giờ ngày 20-9, tâm bão dự báo ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Đông Bắc và Bắc Biển Đông.

Vùng nguy hiểm mở rộng từ phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.