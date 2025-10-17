Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20–25 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20–25 km/giờ, tiến gần Biển Đông.

Trung tâm Khí tượng cho biết, phạm vi ảnh hưởng của hình thái này nằm từ vĩ tuyến 14,5°N đến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 118,5°E, thuộc vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (cấp 3 cảnh báo).

Các chuyên gia nhận định, trong 1–2 ngày tới, bão có thể đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 hoạt động trong năm 2025. Cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và cảnh báo sớm cho các địa phương ven biển chuẩn bị phương án ứng phó.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Trên biển, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.