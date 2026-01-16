Đại tướng Phan Văn Giang: Sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá, Chính ủy quân khu cũng xây nhà cho người dân vùng lũ

Sáng ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong khắc phục hậu quả thiên tai, chúng ta đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện. "Có lẽ lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa các hàng cứu trợ đến các vùng mà bị chia cắt", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1.

"Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10/1, nhưng đến mùng 10/1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách".

"Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi cũng còn làm nhiều việc khác. Tất cả các lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình".

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung của lực lượng Quân đội. Ảnh: VGP

Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. "Đồng chí Chính ủy Quân khu 5 cũng xây. Trong các hình ảnh này (video clip trình chiếu tại Hội nghị) thì có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi đồng chí Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng".

"Khi cơn bão số 8, số 7 đi qua thì Thủ tướng cũng giao cho quân đội xây dựng lại mấy trăm nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La. Chúng tôi đều hoàn thành trước thời gian. Không chỉ quân đội, công an, các lực lượng đều tham gia làm việc này. Đây là sức lan tỏa đến tất cả mọi người, sức lan tỏa đến tất cả mọi thành phần trong xã hội".

Qua đây, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm cụ thể. "Sau khi làm nhà xong, Thủ tướng có trao đổi với tôi là phải có tivi để cho bà con xem truyền hình thời sự, nhất là theo dõi thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi, thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con. Quân đội chúng tôi cũng xây dựng, cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi để giúp cho bà con. Như vậy, đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp". "Ai cũng đóng góp, ai cũng trách nhiệm. Lụt chưa rút hết nhưng khi thấy các gia đình về là các khu đã tập trung lương thực thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung".

Đây là sự cố gắng nỗ lực của tất cả các cấp, các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, sát và đúng của lãnh đạo các cấp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 10/12, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại thành phố Đà Nẵng, một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của TP.Đà Nẵng.

Qua thực tiễn triển khai chiến dịch, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định lực lượng đã thể hiện rõ nét tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", hết lòng phụng sự nhân dân với phương châm "nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân". Việc chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ trong đợt này tiếp tục minh chứng cho lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh tính kỷ luật, kỷ cương cao độ của toàn lực lượng. Ngay khi có mệnh lệnh của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, cán bộ chiến sĩ tại các địa bàn ảnh hưởng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Không có trường hợp nào từ chối nhiệm vụ hay kêu ca vất vả khó khăn; tất cả đều sẵn sàng lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng.

Trong quá trình thực hiện, đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, tay nghề về xây dựng trong lực lượng cũng như lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để triển khai công việc khi có mệnh lệnh, không chờ đợi.

Bên cạnh đó, các Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con.

"Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của Công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói và cho biết, qua Chiến dịch, đã khẳng định lực lượng Công an nhân dân có đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong khi thực hiện chiến dịch, các nhiệm vụ chuyên môn khác vẫn được đảm bảo: Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn tuần tra; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát Cơ động vẫn tuần tra đêm; lực lượng An ninh, Điều tra, Cảnh sát Hình sự vẫn thực hiện phá án và bắt tội phạm.

"Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt các công tác hỗ trợ nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người không nơi nương tựa; tham gia xây dựng trường học, trạm y tế tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP