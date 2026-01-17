Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

Từ nhiều nguồn tin quân sự, kênh tin tức Fox News hôm 15-1 tiết lộ ít nhất một tàu sân bay Mỹ bắt đầu di chuyển về hướng Trung Đông.

Fox News chưa thể xác định đó là tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay một trong hai tàu sân bay vừa rời các căn cứ quân sự Norfolk và San Diego.

Bản đồ hiển thị toàn bộ địa điểm quân đội Mỹ hiện diện ở Trung Đông, tính đến tháng 6-2025. Ảnh: Fox News

Nguồn tin này cho biết vào tuần tới, Mỹ tiếp tục đưa thêm lực lượng trên không, trên bộ, trên biển tới Trung Đông. Quân đội sẽ tiến hành "bố trí lực lượng" cũng như tạo thêm lựa chọn quân sự cho Tổng thống Donald Trump nếu ông quyết định "ra đòn" với Iran.

Khi Mỹ có hành động quân sự thì chiến dịch sẽ mang tính "tấn công mạnh mẽ hơn", với nhiều kịch bản tùy theo phản ứng từ chính quyền Tehran.

Các quan chức Mỹ xác nhận khoảng 30.000 binh sĩ đang đồn trú trong Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) tại Trung Đông, song hiện không tàu sân bay nào hoạt động trực tiếp tại đây.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc dự kiến triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh Israel.

Hiện tại, hải quân Mỹ hoạt động xung quanh khu vực Trung Đông có ba tàu khu trục cùng ba tàu chiến ven biển.

Ba tàu sân bay ở gần nhất có tàu USS George Washington trên vùng biển Nhật Bản; tàu USS Abraham Lincoln ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tàu USS Gerald R. Ford ở vùng biển Caribe và Nam Mỹ.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin trên.