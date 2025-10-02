Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 2-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hệ thống này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3°N; 124,6°E, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines), mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 4-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25 km/giờ, đi vào Biển Đông và mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng thời gian này là từ vĩ tuyến 15°N đến 21°N, phía Đông kinh tuyến 117°E. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn khả năng mạnh thêm.

Từ chiều 3-10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Ngư dân, chủ tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ bản tin bão, tránh hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các địa phương ven biển khẩn trương rà soát phương án phòng, tránh, sẵn sàng ứng phó khi bão vào Biển Đông.

Chỉ ít ngày trước, Việt Nam vừa hứng chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại rất nặng cho Bắc Trung Bộ và nhiều tỉnh, thành miền Bắc.

Theo thống kê, đến sáng 1-10 đã có 51 người chết và mất tích, tám người mất liên lạc, hơn 100 người bị thương. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.000 tỉ đồng. Công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10 hiện vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.