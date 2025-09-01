An ninh thắt chặt trước giờ diễu binh A80

Lúc 20h, hai lớp barie được dựng trên phố Lê Hồng Phong để kiểm soát người, phương tiện qua lại. Đây là một trong những tuyến phố sẽ cấm triệt phương tiện, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu lúc 6h30 ngày mai tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Bên trong đường Lê Hồng Phong cấm toàn bộ phương tiện, trừ xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ. Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc dọc tuyến này để đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Thanh Tùng

Phục vụ buổi diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường từ 22h ngày 1/9 đến 13h hôm sau. gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.

Cách đó khoảng 500 m trên đường Trần Phú, hàng trăm chiến sĩ đứng dọc tuyến phố để thiết lập hàng rào bảo vệ an ninh. Ảnh: Thanh Tùng

Các tuyến đường phố khác cấm triệt để phương tiện gồm: Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Cảnh sát cơ động, CSGT lập barie 2 lớp để kiểm soát người, xe trên đường Ngọc Hà dẫn vào khu Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng

Đường Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) cũng cấm xe trong khung giờ trên.

Khu vực phố Ngọc Hà - Đội Cấn cách quảng trường Ba Đình khoảng một km, những hàng rào ngăn xe qua lại cũng được lập từ lúc 18h. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào trong. Ảnh: Thanh Tùng

Trên đường Hùng Vương, lực lượng an ninh hỗ trợ các cựu chiến binh vào đúng vị trí ngồi ưu tiên của mình. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, an ninh càng ngày càng siết chặt, chỉ những cựu chiến binh có thẻ thương binh mới được vào trong khu vực. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số người dân cố gắng xin vào trong đường Hùng Vương nhưng đều bị lực lượng chức năng từ chối. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh kín chỗ tại ngã tư Hùng Vương - Trần Phú. Ảnh: Quỳnh Trần

Đông nghịt người dân đứng, ngồi chờ đoàn diễu binh trên đường Trần Phú, hướng về Kim Mã - Quảng trường Ba Đình. Khu vực này được rào chắn nhiều lớp để đảm bảo trật tự. Ảnh: Trung Đào

Lực lượng an ninh đứng hai bên đường Trần Phú để xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Ảnh: Trung Đào

Chiến sĩ an ninh hướng dẫn người dân di chuyển trên đường Lê Duẩn, gần Ga Hà Nội, khi nhiều cung đường bị cấm tại đây. Ảnh: Hoàng Giang