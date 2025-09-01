Xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 ở đâu?

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể.

Theo đó, từ 6h đến 6h25 là không khí trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và những thông tin về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay. Từ 6h25 đến 8h45 dự kiện là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Từ 8h45 đến 9h15 là không khí sau Lễ kỷ niệm và hậu trường tập luyện, chuẩn bị.

Đài Truyền hình TPHCM sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp từ 6h đến 9h sáng 2/9. Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cung cấp góc nhìn chuyên sâu từ quân đội, với các phân tích về khí tài, lực lượng và ý nghĩa của từng khối diễu binh.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Ảnh: Trọng Tài.

Các luồng trực tiếp chính thức cũng sẽ được phát đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội có dấu tích xanh của báo điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam.

Các cụm rạp CGV, Beta, Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng tổ chức buổi phát sóng trực tiếp tại rạp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, toàn bộ chương trình (bao gồm phần lễ trọng thể và các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình) sẽ được tiếp sóng trực tiếp trên hệ thống màn hình LED tiêu chuẩn cao tại sảnh chính và các phòng chiếu hiện đại", đại diện Trung tâm chiếu phim quốc gia nói.

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của đông đảo nhân dân và du khách, Hà Nội lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9. Ảnh: Công Hướng.

Hệ thống màn hình giúp người dân thuận tiện tiếp cận sự kiện trọng đại, đồng thời giảm áp lực tập trung đông tại Quảng trường Ba Đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bên cạnh 22 màn hình lắp mới, thành phố huy động hơn 130 màn hình LED hiện có tại các điểm công cộng, trường học, cơ quan, sân vận động cùng các màn hình xã hội hóa để phát sóng, phục vụ công tác tuyên truyền và cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng dịp lễ lớn.

Về hệ thống loa truyền thanh, TP Hà Nội triển khai theo hình thức thuê thiết bị (không yêu cầu tái sử dụng), với mục tiêu đảm bảo phát sóng hiệu lệnh, nhạc nghi lễ, hành khúc... đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành, có chiều dài khoảng 10 km.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.