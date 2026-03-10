Mỹ nổi giận với Israel vì các cuộc tấn công kho dầu lửa Iran

Khói bốc lên từ các kho chứa dầu ở Tehran hôm 8/3 sau các cuộc tấn công đêm hôm trước của Israel. Ảnh: GI.

Axios dẫn lời một quan chức Mỹ, một quan chức Israel và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Mỹ lo ngại các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng phục vụ người dân Iran có thể phản tác dụng về mặt chiến lược, khiến xã hội Iran ủng hộ chế độ và đẩy giá dầu tăng cao .

Các cuộc không kích của không quân Israel hôm thứ Bảy 7/3 vào hạ tầng dầu lửa của Iran đã gây ra những đám cháy lớn ở Tehran, khiến ngọn lửa có thể nhìn thấy từ xa hàng dặm và bao phủ thủ đô trong khói dày đặc .

Lực lượng Phòng vệ Iran (IDF) tuyên bố trong một thông cáo rằng các kho nhiên liệu "được chính quyền Iran sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm cả các cơ quan quân sự của nước này".

Một quan chức quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công này một phần nhằm mục đích gửi thông điệp tới Iran, yêu cầu nước này ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Israel.

Các quan chức Israel và Mỹ cho biết IDF đã thông báo cho quân đội Mỹ trước khi tiến hành các cuộc tấn công.

Nhưng một quan chức Mỹ nói, quân đội Mỹ đã rất ngạc nhiên trước phạm vi hoạt động rộng lớn của chúng. "Chúng tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay".

Theo một quan chức Israel, thông điệp của Mỹ gửi tới Israel là "Cái quái gì vậy?".

Nhà Trắng và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không đưa ra bình luận nào.

Mặc dù các cơ sở bị tấn công không phải là cơ sở sản xuất dầu mỏ, nhưng các quan chức Mỹ lo ngại rằng đoạn phim về các kho chứa dầu bốc cháy có thể gây hoang mang cho thị trường dầu mỏ và đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa.

"Tổng thống không thích vụ tấn công này. Ông ấy muốn tiết kiệm dầu mỏ. Ông ấy không muốn đốt nó. Và nó nhắc nhở mọi người về giá xăng tăng cao" - một cố vấn của ông Trump nói với Axios.

Về phía Iran, Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự, cảnh báo hôm thứ Bảy rằng nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tiếp tục diễn ra, Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công tương tự trên khắp khu vực.

Ông nói thêm rằng Iran cho đến nay vẫn chưa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng trong khu vực và đe dọa rằng nếu Iran làm vậy, giá dầu có thể tăng vọt tới 200 USD một thùng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, một trong những quan chức cấp cao nhất của chính quyền, cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tiếp tục diễn ra, Iran sẽ trả đũa "ngay lập tức".

Một quan chức Mỹ cho biết sự bất đồng và những gì Mỹ kỳ vọng trong cuộc chiến dự kiến sẽ được giải quyết ở cấp độ chính trị cao giữa hai đồng minh.