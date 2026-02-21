Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga ở phía nam, giành lại hơn 300 km² lãnh thổ

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn độc quyền AFP trước thềm kỷ niệm 4 năm cuộc chiến Ukraine bùng phát, trong bối cảnh kết cục của cuộc chiến - hay hình hài của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt giao tranh - vẫn còn bỏ ngỏ.

“Không thể nói rằng chúng tôi đang thua cuộc chiến. Thành thật mà nói, chúng tôi chắc chắn không thua, chắc chắn là không. Câu hỏi là liệu chúng tôi có giành chiến thắng hay không" - ông nói. "Đó mới là câu hỏi - nhưng đó là một câu hỏi rất tốn kém ”- ông thừa nhận.

Mùa đông này, lực lượng Nga đã tăng cường chiến dịch tấn công có hệ thống vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Hiện nay, cả Washington và Moscow đều gây sức ép buộc Kiev từ bỏ vùng Donbass đang tranh chấp trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ukraine tiến công ở phía Nam

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Geneva đầu tuần này đã không đạt được tiến triển về vấn đề then chốt là lãnh thổ.

Theo ông Zelensky, lực lượng Kiev đang giành lại thế chủ động trong các cuộc phản công dọc chiến tuyến phía Nam.

“Tôi sẽ không đi vào quá nhiều chi tiết” - ông Zelensky nói về những bước tiến này, “nhưng hôm nay tôi có thể chúc mừng quân đội chúng tôi, trước hết là toàn bộ lực lượng phòng vệ, vì tính đến hôm nay, 300 km² đã được giải phóng.”

Ông không nêu rõ trong khoảng thời gian nào, và báo chí không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này.

Các blogger quân sự cho rằng một phần những bước tiến đó có thể được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn diện rộng của các thiết bị internet Starlink trên chiến tuyến Ukraine, sau khi chủ sở hữu mạng lưới Elon Musk tắt dịch vụ theo đề nghị từ Kiev.

Ông Zelensky cho biết Kiev đang tận dụng tình hình, nhưng thừa nhận rằng lực lượng Ukraine cũng gặp gián đoạn do sự cố này.

“Có vấn đề, có thách thức” - ông nói. Nhưng những trở ngại mà phía Nga phải đối mặt “nghiêm trọng hơn nhiều”.

Ngoài việc yêu cầu nhượng lãnh thổ, Mỹ và Nga còn gây sức ép buộc Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống như một phần trong kế hoạch toàn diện nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky cho rằng Nga thúc đẩy việc bỏ phiếu sớm chỉ vì Điện Kremlin muốn loại bỏ ông khỏi quyền lực.

“Không ai muốn bầu cử trong thời chiến. Mọi người đều lo ngại về tác động tiêu cực của nó” - ông nói thêm.

Zelensky cũng cho biết ông chưa quyết định liệu có ra tranh cử trong một cuộc bầu cử tương lai hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, ông còn nói rằng Kiev muốn binh sĩ châu Âu - dự kiến được triển khai tới Ukraine trong trường hợp giao tranh chấm dứt - được bố trí gần tiền tuyến.

“Chúng tôi muốn thấy lực lượng đó ở gần tiền tuyến hơn. Tất nhiên, không ai muốn đứng ở tuyến đầu, và dĩ nhiên người Ukraine muốn các đối tác của chúng tôi sát cánh cùng chúng tôi ở tiền tuyến” - ông Zelensky nói.