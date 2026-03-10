Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 tông cầu Ghềnh gây thiệt hại nghiêm trọng

Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, phường Biên Hoà hôm 6-3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Phạm Thanh Bình

Kết quả điều tra xác định khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Cầu Ghềnh, tàu Thành Đạt 86 va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2, làm công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Vụ tai nạn đã buộc các đoàn tàu khách, tàu hàng dừng chạy qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An; gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia; đặc biệt là làm ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa khắc phục xong sự cố này.

Hiện trường vụ tàu tông vào cầu Ghềnh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện; tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 8 giờ ngày 9-3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải do vụ việc này gây ra ước tính trên 40 tỉ đồng. Ước tính đến ngày 20-3, tổng thiệt hại có thể lên tới khoảng 140 tỉ đồng.

Ngay cả khi thông tàu tạm thời, các đoàn tàu khi qua cầu Ghềnh vẫn phải giảm tốc độ xuống 5 km/giờ trong khoảng 60 ngày, khiến mỗi đoàn tàu chậm thêm khoảng 12 phút.