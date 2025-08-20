Ukraine chê Tomahawk của Mỹ lỗi thời, bị tên lửa Flamingo vượt xa mọi mặt

Khoảnh khắc tên lửa Flamingo của Ukraine rời bệ phóng. Tên lửa được cho là đã được sử dụng để tập kích mục tiêu Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Tomahawk đã lỗi thời. Tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất thua kém Flamingo ngày nay ở mọi mặt và lại đắt gấp 5 lần”, đại diện công ty nói với tờ Ukrinform.

Trên lý thuyết, Flamingo vượt xa đa số phiên bản Tomahawk về tầm bắn, mang được khối lượng đầu đạn gấp đôi và có tốc độ nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Tomahawk vẫn giữ lợi thế ở hệ thống dẫn đường hiện đại, giúp kháng nhiễu GPS, cũng như khả năng vận hành linh hoạt và né tránh hệ thống phòng không.

Ngay khi xuất hiện những hình ảnh đầu tiên, giới chuyên gia nhận thấy tên lửa hành trình Flamingo mà Ukraine mới công bố gần như giống hệt mẫu FP-5 do Tập đoàn Milanion (UAE) phát triển.

Tên lửa Flamingo sử dụng cơ chế phóng tương tự như phiên bản FP-5 do Tập đoàn Milanion (UAE) phát triển. Ảnh: Euromaidan Press.

Các đặc tính kỹ thuật của Flamingo như tầm bắn 3.000 km, tốc độ tối đa 950 km/h, đầu đạn nặng một tấn và phóng từ bệ đường ray gắn trên rơ-moóc — trùng khớp với tài liệu giới thiệu của Milanion. Tuy nhiên, trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ lưu ý mối liên hệ chính xác giữa hai loại tên lửa vẫn chưa rõ ràng và có thể Ukraine đã có sự điều chỉnh riêng.

Theo Defense Express, Flamingo là “một con quái vật” với sải cánh 6 mét và trọng lượng cất cánh 6 tấn. Thiết kế cổ điển giúp hạ giá thành sản xuất nhưng cũng khiến tên lửa dễ bị phát hiện. Tên lửa càng lớn thì càng dễ bị nhận diện, Defense Express nhận định, nhưng nhấn mạnh yếu tố không tàng hình “không mang tính quyết định”. Ukraine trước đây đã dùng máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn như Tu-141, không có khả năng tàng hình để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chứng minh kích thước không phải lúc nào cũng là bất lợi.

Tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Ảnh: Euromaidan Press.

TWZ thì thận trọng hơn, cảnh báo kích thước đồ sộ cùng tốc độ bay cận âm khiến Flamingo “rất dễ bị đánh chặn”. Theo truyền thông Ukraine, Kiev đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt, phóng thành nhiều đợt, lấy số lượng bù đắp cho hạn chế về thiết kế.

Flamingo không phải thiết kế chưa từng có tiền lệ. Nó gợi nhớ đến bom bay V-1 của Đức trong Thế chiến II, hay tên lửa MGM-13 Mace mà Mỹ từng triển khai ở châu Âu thập niên 1950.

Theo tờ Euromaidan Press, tên lửa hành trình Flamingo đánh dấu sự chuyển đổi của Ukraine, khi chuyển từ phát triển UAV sang các vũ khí chính xác tầm xa thực thụ.