Nổ lớn chấn động Crưm, các sân bay chiến lược bị tấn công

Bản đồ. Ảnh: ISW/Sky News

Theo Sky News, trong một bài đăng trên Telegram, quan chức trên cho hay, các đơn vị phòng không đã đánh chặn 16 UAV của Ukraine. Vụ tấn công làm một số tòa chung cư cao tầng và nhà riêng bị hư hại.

Trước đó, tờ RBC Ukraine dẫn các kênh truyền thông của Crưm đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại bán đảo này vào tối 19/2, trong đó các sân bay Belbek và Saky có khả năng là mục tiêu bị tấn công.

Ngoài ra, có nhiều báo cáo trên các kênh Telegram địa phương về những tiếng súng dữ dội, các vụ phóng tên lửa, hoạt động của UAV quanh Sevastopol và dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn gần sân bay quân sự Belbek ở ngoại ô Sevastopol cùng nhiều tia chớp lóe lên trên bầu trời. Các vụ nổ cũng xảy ra gần sân bay Saky ở Novofedorivka.

Theo cư dân ở một số quận của Sevastopol, những vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 23h20 đến 23h30 giờ Kiev đêm qua. Thông tin sơ bộ từ các nguồn mở cho hay, một máy bay chiến đấu có thể đã cất cánh từ Belbek để đánh chặn một mục tiêu trên không. Máy bay được cho là đã phóng một tên lửa nhưng không trúng mục tiêu, sau đó nó thả pháo sáng và bay về hướng Yevpatoria.

Khoảng 23h30, một vụ nổ lớn đã vang lên ở Andriivka gần Sevastopol, cư dân quan sát thấy đèn pha hoạt động gần khu dân cư Soniachne. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã bắn rơi một số UAV trên bầu trời Crưm và trên Biển Đen. Hiện, Nga chưa có xác nhận chính thức nào về các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự.

Các sân bay Belbek và Saky đóng vai trò then chốt trong hoạt động hậu cần quân sự và hàng không của Nga tại Crưm. Đây là nơi đóng quân của máy bay chiến đấu và chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động trên khắp khu vực Biển Đen. Tình hình xung quanh bán đảo vẫn căng thẳng và hiện chưa có xác nhận độc lập nào về hậu quả của vụ tấn công.