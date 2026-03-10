Iran tuyên bố sẽ là bên định đoạt cuộc chiến với Mỹ, Israel

"Cục diện và tương lai của khu vực hiện nằm trong tay các lực lượng vũ trang của chúng tôi, Mỹ không phải bên chấm dứt cuộc chiến này. Quyết định thuộc về chúng tôi", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/3 ra tuyên bố cho hay.

IRGC cũng khẳng định Iran sẽ không cho phép Trung Đông xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này vẫn tiếp diễn. Iran hiện kiểm soát Eo biển Hormuz, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của các nước Vùng Vịnh.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng "nếu làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng dầu mỏ qua Eo biển Hormuz, Iran sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải hứng chịu cho đến nay".

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhắm vào những mục tiêu dễ dàng bị phá hủy, khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước được nữa. Cái chết, lửa và thịnh nộ sẽ giáng xuống họ. Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump cho hay.

Một cơ sở dầu mỏ ở Tehran, Iran bị Israel không kích ngày 7/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo hôm 9/3 tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng không ấn định ngày cụ thể. Sau tuyên bố này, thị trường chứng khoán khởi sắc và giá dầu thế giới cũng giảm 5%.

Ông Trump cũng nói rằng Eo biển Hormuz "sẽ vẫn an toàn" và cảnh báo Iran phải trả "cái giá không thể tính toán nổi" nếu tìm cách tấn công bất kỳ tàu dầu nào đi qua đây. Trước đó, ông Trump cho hay chính quyền của ông đang "xem xét" tiếp quản eo biển và hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu dầu qua khu vực này "nếu cần thiết".

Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của IRGC, ngày 10/3 tuyên bố "lực lượng vũ trang Iran đang chờ hạm đội hải quân và tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại Eo biển Hormuz".

"Ông ấy nói rằng tàu thương mại và quân sự vẫn hiện diện trong khu vực và có thể dễ dàng đi qua Eo biển Hormuz. Nhưng trên thực tế, các chiến hạm cùng toàn bộ tiêm kích Mỹ đã rời khỏi khu vực và được triển khai ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa cũng như máy bay không người lái uy lực của Iran", ông Naeini nói thêm.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, hai nhóm tác chiến tàu sân bay đã được triển khai đến Trung Đông là USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Arab và USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ.

Chiến sự Iran bùng phát từ 28/2 và đã kéo dài hơn 10 ngày nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc, khi Tehran không chấp nhận yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" mà ông Trump đưa ra. Iran cũng tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông, gây thiệt hại với các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu ở khu vực.

Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết. Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua eo biển.