Iran tuyên bố không đàm phán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei hôm thứ Hai (9/3) cho biết, Iran không phải là bên khơi mào chiến tranh và nước này vẫn đang trong quá trình đàm phán khi xung đột bắt đầu.

"Hôm nay là ngày thứ 11 của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động. Chúng tôi không phải là bên khơi mào cuộc chiến này... Các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn, do đó trong hoàn cảnh hiện tại, gần như không có chỗ để nói về bất cứ điều gì khác ngoài phòng thủ và đáp trả mạnh mẽ. Toàn bộ sự tập trung của Iran hiện nay là vào việc bảo vệ đất nước", ông Esmaeil Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Quan chức ngoại giao Iran cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng vũ trang nước này đã phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa về phía Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Síp trong bối cảnh căng thẳng khu vực lan rộng ra ngoài biên giới Iran.

Ông Baghaei nhấn mạnh, rằng các hành động phòng thủ của Iran không nên bị hiểu là hành động thù địch đối với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Theo ông, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran đã "tuyên bố rõ ràng và chính thức rằng không có vụ phóng nào được thực hiện từ bên trong Iran hoặc bởi lực lượng quân sự của chúng tôi".

Những phát biểu này được ông Esmaeil Baghaei đưa ra sau khi Azerbaijan cáo buộc bốn máy bay không người lái của Iran đã xâm phạm lãnh thổ Nakhchivan của nước này, tấn công nhà ga sân bay và phát nổ gần một trường học và khiến dân thường bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Iran xâm nhập không phận vào nước này hồi tuần trước. Ankara phản đối Tehran và điều động máy bay chiến đấu F-16 đến Bắc Síp như một biện pháp an ninh phòng ngừa.

Síp cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Anh trên đảo. Theo đánh giá ban đầu, cuộc tấn công nhiều khả năng do lực lượng Hezbollah - nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện, chứ không phải trực tiếp từ Iran.