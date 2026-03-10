Hà Nội: Tài xế taxi có cồn vượt khung, không chịu ký biên bản đối mặt mức phạt nào?

Khoảng 20h55 ngày 9/3/2026, tại khu vực Phúc La - Đa Sỹ (Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện tài xế taxi Chu Hồng P. (sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe biển kiểm soát 29H-946.xx vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong khí thở của lái xe có nồng độ cồn 0,849 miligam trên lít khí thở, vượt hơn hai lần mức vi phạm cao nhất theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Chu Hồng P., tuy nhiên người này không ký biên bản. Theo quy định hiện hành, với mức vi phạm trên, lái xe có thể bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tối 9/3, tại khu vực Phúc La - Đa Sỹ (Hà Nội), một tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, có thái độ thiếu hợp tác khi lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Lực lượng chức năng cho biết, hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải khi trong cơ thể có nồng độ cồn ở mức rất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Việc chấp hành quy định về nồng độ cồn không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.