Ukraine tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu khu trục Admiral Essen Nga

Theo các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), trong cuộc tấn công đêm 2/3, lực lượng này phối hợp với quân đội Ukraine đã đánh trúng tàu khu trục Admiral Essen, chiến hạm có khả năng mang theo tới 8 tên lửa hành trình Kalibr. Đòn tấn công được cho là đã trúng phần cấu trúc giữa thân tàu, gây ra nhiều thiệt hại đối với các hệ thống quan trọng trên tàu.

Tàu chiến Nga Admiral Essen mang tên lửa Kalibr mất khả năng tập kích sau đòn tấn công của UAV Ukraine. Nguồn: RBC-Ukraine

Cụ thể, các bệ phóng lựu đạn dùng để triển khai bẫy nhiệt và thiết bị phân tán tín hiệu vô tuyến đã phát nổ. Hệ thống tác chiến điện tử TK-25 có nhiệm vụ phát hiện bức xạ radar và gây nhiễu đối phương cũng bị hư hại nặng.

Ngoài ra, các radar chiếu xạ mục tiêu ZR-90 Orekh, thành phần của hệ thống dẫn bắn tên lửa phòng không trên tàu bị đánh trúng. Radar giám sát tầm xa Fregat-M2M, dùng để phát hiện mục tiêu trên không và mặt biển, nhiều khả năng cũng bị hư hại.

Một nguồn tin am hiểu chiến dịch cho biết lực lượng Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng không nhiều lớp dày đặc quanh vịnh và cảng Novorossiysk để tiến hành cuộc tấn công. Đám cháy trên boong tàu kéo dài khoảng 18 giờ, cho thấy mức độ phá hủy nghiêm trọng bên trong con tàu và khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá ban đầu, thiệt hại đã khiến khả năng sử dụng tên lửa hành trình Kalibr của tàu Admiral Essen bị hạn chế nghiêm trọng. Hiện tại, chiến hạm này không thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Cũng trong cuộc tấn công nhằm vào cảng Novorossiysk ngày 2/3, các thiết bị bay không người lái của Ukraine được cho là đã đánh trúng tàu quét mìn Valentin Pikul cùng hai tàu chống ngầm khác của Nga.