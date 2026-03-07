Ukraine xác nhận đánh chìm 2 tàu khu trục Nga

Tàu khu trục Admiral Essen. Ảnh từ truyền thông Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 6/3 cho biết: "Theo kết quả phân tích bổ sung về thiệt hại gây ra vào ngày 2/3/2026 tại căn cứ hải quân Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Liên bang Nga, đã xác nhận thiệt hại đối với hai tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga - các tàu khu trục Admiral Essen và Admiral Makarov".

Mức độ thiệt hại đang được xác định. Việc phân tích dữ liệu về thiệt hại có thể xảy ra đối với các tàu khác của lực lượng chiếm đóng Nga đang được tiến hành.

Thông điệp cho biết: "Các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quân sự và tổ hợp công nghiệp quân sự của đối phương sẽ tiếp tục cho đến khi hành động vũ trang của Liên bang Nga chống lại Ukraine bị chấm dứt hoàn toàn".

Vào đêm 2/3, máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Các nguồn tin từ các cơ quan tình báo xác nhận rằng một chiến dịch phối hợp giữa SBU và Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công tàu quét mìn hải quân Valentin Pikul.

Tàu khu trục Admiral Essen bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công và không còn khả năng phóng tên lửa Kalibr. Tình trạng của tàu khu trục Admiral Makarov vẫn đang được theo dõi. Ngoài ra, cuộc tấn công có thể đã gây hư hại nghiêm trọng cho các tàu chống ngầm Yeysk và Kasimov.