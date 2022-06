Washington cấm 3 công ty Mỹ xuất khẩu vì âm thầm 'truyền tin' cho Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ cấm 3 công ty của nước này xuất khẩu ra nước ngoài trong vòng 180 ngày do tự ý gửi các bản thiết kế và bản vẽ quốc phòng cho Trung Quốc.

Ngày 8-6, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc 3 công ty Mỹ gửi cho Trung Quốc (TQ) các bản thiết kế và bản vẽ kỹ thuật về vệ tinh, tên lửa cũng như các bản mẫu thiết kế quốc phòng khác, hãng tin AP cho hay.

Với cáo buộc trên, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm 3 công ty này xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài trong vòng 180 ngày. Hình phạt này gọi là lệnh từ chối tạm thời, được coi là một trong những mức phạt dân sự nghiêm khắc nhất của cơ quan này.

Các công ty bị phạt gồm Quicksilver Manufacturing Inc, Rapid Cut LLC và U.S. Prototype Inc, chuyên cung cấp dịch vụ in 3D cho các khách hàng trong đó có các nhà sản xuất công nghệ vũ trụ và quốc phòng.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết khách hàng sẽ gửi bản thiết kế và bản vẽ kỹ thuật đến các công ty này để in ra. Tuy nhiên, các công ty này đã lấy những bản thiết kế gửi đến TQ có thể nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết nếu các công ty in muốn gửi bản vẽ cho TQ thì giao dịch phải có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các giao dịch với TQ của 3 công ty này không được phía Mỹ cho phép.

Dù bộ này không cáo buộc các bản thiết kế đã được gửi đi bị quân đội TQ khai thác nhưng khẳng định các hành động của 3 công ty đã gây ra "mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia".

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ - ông Matthew Axelrod phụ trách mảng xuất khẩu cho biết việc gửi bản thảo đến TQ gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ. Ông nói: “Bằng cách gửi bản vẽ kỹ thuật và bản thiết kế của khách hàng đến TQ, các công ty này có thể đã tiết kiệm được một vài USD nhưng đã mất chi phí chung là bảo vệ công nghệ quân sự Mỹ”.

