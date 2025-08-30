Xử lý nam thanh niên tung tin sai sự thật 'cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh'

Cụ thể, tối 27/8, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với nội dung cho rằng lực lượng an ninh đã không cho một cựu chiến binh 90 tuổi vào xem buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

Qua xác minh, Công an TP Hà Nội đã làm rõ bản chất vụ việc. Cựu chiến binh N.V.L, 90 tuổi, được người thân đưa đi xem sơ duyệt. Khi đến gần khu vực hàng rào bảo vệ, lực lượng chức năng đã chủ động hướng dẫn và đưa gia đình bác đến một vị trí đẹp hơn, có ghế ngồi ưu tiên cách đó khoảng 90m.

Nội dung đăng tải sai sự thật khác với hình ảnh bác cựu chiến binh (khoanh đỏ) được bố trí ghế ngồi trước hàng rào bảo vệ xem buổi sơ duyệt. Ảnh: CAHN.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã xác định người đăng tải video sai sự thật là L.T.A (sinh năm 2005, trú tại xã Phượng Dực). Làm việc với cơ quan công an, L.T.A khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với một người phụ nữ trong video nên đã suy diễn, đăng tải thông tin sai lệch.

Nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ video và gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan cùng lực lượng an ninh.

L.T.A làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý L.T.A về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Để tránh những sự việc tương tự, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng và cảnh giác khi chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.